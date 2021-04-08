У посольства РФ в Мозамбике нет данных об убитых боевиками россиянах в Пальме

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Российское посольство не располагает данными, что среди обезглавленных боевиками в городе Пальме иностранцев могли быть граждане России. Об этом сообщает РИА Новости.

"(В МВД Мозамбика. – Прим. ред.) сообщили, что не располагают информацией о российских гражданах, погибших или пострадавших в ходе теракта в городе Пальме", – рассказали в дипмиссии.

Ранее газета Times сообщила, что террористы в Мозамбике обезглавили 12 иностранцев. Данных о национальности погибших не приводилось. По информации издания, тела погибших нашли рядом с отелем в городе Пальме, на который в конце марта напали боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.