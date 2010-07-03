Вылетевший из Симферополя в Москву самолет вернулся в аэропорт

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолету, вылетевшему из Симферополя в Москву, пришлось вернуться в аэропорт через 25 минут после вылета, сообщает Агентство "Москва".

Одному из пассажиров стало плохо. У борта воздушного судна в Симферополе его встретили врачи скорой помощи. Пассажиру оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в одну из городских больниц.

Самолет уже вылетел в российскую столицу.