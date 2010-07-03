Пять автомобилей столкнулись на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в результате ДТП с участием пяти автомобилей пострадал один человек, сообщает ТАСС.

По данным ГИБДД, автомашины не смогли благополучно разъехаться в районе 21-го км МКАД. Отмечается, что авария не осложнила движение транспорта на данном участке.

Обстоятельства происшествия выясняются.