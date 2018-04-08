Женщина погибла под колесами поезда на станции метро "Менделеевская"

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Женщина погибла после падения на рельсы под пребывающий электропоезд на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел примерно в 16:45. Спустя три минуты было снято напряжение на путях. В 17:14 женщину извлекли, в 17:17 напряжение на путях было подано и движение восстановлено.

К месту происшествия были вызван сотрудник скорой помощи, который констатировал смерть женщины с предварительным диагнозом "поездная травма, не совместимая с жизнью".

По словам очевидцев женщина упала на пути по собственной инициативе. Установлено, что погибшей является 45-летняя уроженка Молдовы.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента с пассажиром было приостановлено движение поездов от станции "Владыкино" до "Чеховской". В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

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