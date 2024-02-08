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08 февраля, 15:43

Происшествия

ВСУ атаковали дроном автобус с мирными жителями в Новой Таволжанке

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате взрыва есть один пострадавший – у мужчины осколочные ранения ноги", – написал глава Белгородской области в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, мужчину скоро доставят в медицинское учреждение.

Днем ранее ВСУ также подвергли обстрелу Новую Таволжанку. Тогда пострадавших не было, но некоторые повреждения получили 4 домовладения.

6 февраля украинские войска также ударили по селу, повреждения получили 3 дома.

31 января ВСУ атаковали Новую Таволжанку при помощи дронов-камикадзе. В итоге никто не пострадал, но были повреждены гараж, дом, линии газоснабжения и электроснабжения, а также один из местных мемориалов.

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