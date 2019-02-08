Мужчина в Зеленограде попал под колеса погрузчика при попытке украсть его

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Зеленограде мужчина получил переломы после того, как случайно завел колесный погрузчик и оказался у него на пути, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 7 февраля на проспекте Генерала Алексеева. 42-летнего безработного уроженца Армении доставили в больницу с переломом лонной и седалищной костей.

Как рассказал пострадавший, травмы получил по собственной неосторожности. Однако у полицейских есть основания полагать, что мужчина скрывает обстоятельства травмы, поскольку его целью было похищение спецтехники.

По данному факту проводится проверку. Пострадавшему оказывают помощь в хирургическом отделении.