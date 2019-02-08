Пенсионерка погибла под колесами автомобиля на северо-западе Москвы

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Полиция в Москве возбудила уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 7 февраля на улице Кулакова на северо-западе столицы. Водитель Ford Focus сбил переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу женщину 1939 года рождения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. По предварительным данным, пенсионерка шла на красный сигнал светофора.