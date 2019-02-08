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01:27

В Белгороде застрелен боксер Александр Костромин

происшествия криминал

01:27

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Победитель первенства России по боксу Александр Костромин был убит в четверг вечером в Белгороде, передает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Белгородской области.

Как уточнили в ведомстве, тело Костромина с огнестрельным ранением обнаружили возле дома спортсмена. В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа.

Костромин выступал в весовой категории до 80 кг. Первый серьезный бой он провел в 2005 году, став победителем первенства России. В 2014 году спортсмен взял золото международного турнира по боксу в Крыму.

Известно, что в последнее время Костромин выступал в одном из частных клубов Белгорода, где проводятся бои без правил с участием профессиональных боксеров.

9 февраля спортсмену должно было исполниться 30 лет.

происшествия криминал

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