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Происшествия

08 февраля 2018, 09:40

Теплоход со 127 пассажирами застрял во льдах Охотского моря

происшествия транспорт

Фото: sakhalin.gov.ru

Теплоход "Игорь Фархутдинов" застрял во льдах Охотского моря. На борту судна находятся 127 пассажиров. Об этом рассказали власти Сахалинской области.

"У берегов Японии путь пассажирскому судну преградили мощные ледовые поля. Их плотность, по оценкам специалистов, достигает максимальных значений – 10 баллов", – цитирует сообщение "Газета.ру".

Маневры теплохода безопасны, утверждают местные власти, судно оборудовано для путешествий во льдах, а управляет им опытный капитан. Предполагается, что теплоход достигнет пункта назначения 9 февраля.

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