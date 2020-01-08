Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами

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Пилоты разбившегося в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" не было связи с командно-диспетчерским пунктом, сообщает агентство Mehr со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.

Представитель организации гражданской авиации в стане Реза Джафарзаде уточнил, что сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни связь с командно-диспетчерским пунктом оборвалась.

Самолет потерпел крушение утром в среду, 8 января. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа: 147 иранцев и 32 иностранца. Все они погибли.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с рисками для безопасности полетов.

Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке. Оценкой безопасности займутся вице-премьер Максим Акимов, глава российской дипломатии Сергей Лавров, министр транспорта Евгений Дитрих и руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин.