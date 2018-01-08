Уголовное дело возбудили после крупного пожара в девятиэтажке в Тюмени

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

По факту пожара в многоэтажном жилом доме в Тюмени возбуждено уголовное дело по статье "Поджог". Как полагает следствие, неустановленное лицо совершило поджог одной из квартир.

Возгорание произошло в понедельник, 8 января, в девятиэтажном доме № 4 на улице Олимпийская. Пламя перекинулось на утеплитель фасада здания. Площадь пожара составила на 1,5 тысячи квадратных метров.

В результате произошедшего пожара повреждено и уничтожено имущество жильцов дома. В ходе тушения спасатели обнаружили тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается.

Жильцов дома эвакуировали.