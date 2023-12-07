Мурашко высоко оценил качество первой помощи пострадавшим при стрельбе в Брянске

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко положительно оценил качество оказанной первой помощи школьникам, которые пострадали при стрельбе в гимназии Брянска. Об этом пишет ТАСС.

"Врачи санавиации вылетели бортом для того, чтобы эвакуировать наиболее тяжелых пациентов для дальнейшего лечения. Всю первую помощь в Брянске сделали – молодцы", – сказал министр в ходе встречи с участниками движения "Волонтеры-медики".

Утром 7 декабря в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска произошла стрельба. 14-летняя девочка из восьмого класса принесла в учреждение охотничье ружье, которое принадлежало ее отцу. Школьница ранила пятерых человек. Двое погибли, в том числе девочка, открывшая огонь.

Как уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, жизни пострадавших при стрельбе подростков вне опасности, школьники получают необходимое лечение.

В СМИ писали, что школьница училась средне, уроки не прогуливала и в целом была "неприметной".

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Вместе с тем местная прокуратура организовала проверку исполнения закона об обеспечении безопасности в гимназии.