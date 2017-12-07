СК проверит сообщения о падении ребенка-инвалида из автобуса

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Следователи проверят информацию о подростке с инвалидностью, который выпал из двери автобуса в столичном районе Ясенево.

"По указанию руководства Главного следственного управления СК России по Москве организовано проведение доследственной проверки информации о травмировании ребенка, размещенной в средствах массовой информации", – заявила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова. Следователи установят все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что 7 декабря 14-летний мальчик-инвалид выпал из открытой двери автобуса. Инцидент произошел вблизи Литовского бульвара. По данным СМИ, мальчик страдает ДЦП. Сопровождающий его взрослый якобы отказался от предложенной помощи.