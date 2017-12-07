Стали известны подробности появления "скорой" из Петербурга в Стокгольме

Фото: twitter.com/mansj

Главный врач "Петербургской неотложки" Михаил Джалагония объяснил, как машина "скорой помощи" с перербургскими номерами оказалась в Стокгольме.

По его словам, одиннадцатая бригада платной скорой помощи приехала забрать гражданина России, который будучи в командировке, получил травму. Вывоз был предусмотрен условиями страховки, сообщает РИА Новости.

Когда машина проезжала по Стокгольму, бригаду остановил прохожий и попросил оказать помощь, человеку, которому стало плохо на улице. Медики помогли мужчине, после чего передали в руки подъехавших шведских коллег.

Один из очевидцев обратил внимание на странную одежду врачей, и сделал фото, которое опубликовал в Twitter. Снимок вызвал бурное обсуждение в Сети.