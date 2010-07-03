Автомобиль взорвался во дворе жилого дома в Магнитогорске

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Один человек пострадал при взрыве автомобиля в городе Магнитогорск.

"Сегодня утром прогремел взрыв. Бригада скорой помощи прибыла на место через 11 минут, одного человека доставили в городскую больницу", – цитирует РИА Новости пресс-службу минздрава Челябинской области.

По данным СМИ, пострадавший – уроженец Таджикистана. Его состояние оценивается как средней тяжести.

"В настоящий момент он находится в больнице с повреждениями нижних конечностей", – цитирует ТАСС представителя областной прокуратуры.

Взрыв случился в тот момент, когда мужчина открывал дверь автомобиля ВАЗ-2103. По предварительной информации, сработало взрывное устройство. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.

