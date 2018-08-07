Житель Зеленограда через пять лет заявил в полицию о краже 2 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Полицию Зеленограда поступило заявление от местного жителя о краже из квартиры более двух миллионов рублей. По словам заявителя, кража произошла около пяти лет назад. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Как отмечается, в ОВД "Крюково" обратился 31-летний инженер.

"Мужчина попросил разыскать неизвестных, которые в 2013 г. похитили из сейфа, расположенного в квартире корп. 1539, денежные средства в сумме 2 миллионов 100 рублей", – сказал собеседник агентства.

Заявитель не смог указать номер квартиры.

Правоохранители приняли заявление и проводят проверку.