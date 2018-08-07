В Москве госпитализирован актер Иван Бортник

ТАСС/Светлана Боброва

Народный артист России Иван Бортник попал в одну из московских клиник с подозрением на инфаркт, сообщает "Пятый канал".

79-летнего артиста госпитализировали накануне вечером. Диагноз не подтвердился, однако медики обнаружили у Бортника перелом шейки бедра и внутреннее кровотечение.

Иван Бортник с 1967 года работает в московском Театре на Таганке. В 2000-м году ему присволили звание народного артиста России.

Больше всего Бортник известен по роли Промокашки в фильме "Место встречи изменить нельзя".