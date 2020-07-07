Движение восстановили в районе 1-го Сетуньского проезда

Фото: телеграм-канал Mash

Движение автомобилей восстановили в 1-м Сетуньском проезде на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Проезд был перекрыт из-за возгорания складских помещений, расположенных по адресу 2-й Сетуньский проезд, 3. Автомобильное движение было невозможно на съезде ТТЦ на 1-й Сетуньский проезд.

Кроме того, дорога была закрыта в районе дома № 12, корпуса 2, по Сетуньскому проезду в сторону Третьего транспортного кольца.

Пожар произошел в одноэтажном здании во 2-м Сетуньском проезде. На данный момент возгорание потушено.

Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. К борьбе с огнем были привлечены 6 единиц техники и 19 спасателей.

