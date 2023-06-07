Одна из радиостанций Ростова-на-Дону подверглась взлому

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В Ростове-на-Дону на пару секунд взломали одну из радиостанций. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные власти.

"Произошла несанкционированная подмена трансляции. Ситуация длилась несколько секунд", – поделились в региональном правительстве.

Уточняется, что технический персонал радиостанции быстро отреагировал на данный инцидент и прекратил несанкционированное вмешательство.

7 июня межгосударственная телерадиокомпания "Мир" заявила о попытке взлома своих ресурсов. В компании рассказали, что лица с неустановленной личностью атаковали спутниковую систему передачи данных в среду в 11:10.

Инцидент произошел во время подготовки к прямой трансляции заседания Евразийского межправительственного совета и заседания Совета глав правительств СНГ в Сочи.