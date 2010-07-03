Опубликована запись эфира с участием Симоньян после инцидента с Соболь

Видео: youtube.com/Эхо Москвы

Радиостанция "Эхо Москвы" опубликовала запись программы с участием главного редактора RT Маргариты Симоньян после инцидента с Любовью Соболь.

Медиаменеджер ответила на все вопросы ведущей Маши Майерс, при этом на кадрах гостья программы выглядит уставшей. После прямого эфира Симоньян с трудом поднялась со стула и попросила ведущую, чтобы ей помогли дойти до машины.

Ранее Симоньян написала в Twitter, что пришла на эфир радиостанции, где у входа ее встретила кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь с включенной камерой и начала задавать вопросы. Главред RT отказалась от комментариев, заявив, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу.

Соболь преследовала беременную Симоньян, пока медиаменеджер не скрылась в кабинете главного редактора радиостанции. После инцидента Симоньян госпитализировали. Она рассказала журналистам, что перенервничала и останется в больнице на сутки из-за угрозы прерывания беременности.

Пользователей социальных сетей возмутило поведение Соболь. Многие предположили, что на этом ее депутатская карьера закончится.