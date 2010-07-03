В Москве задержали банду, совершавшую разбойные нападения

Шесть человек задержаны в Москве и Подмосковье по подозрению в разбоях. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
Операция по задержанию прошла у одного из банков на юго-востоке столицы. Подозреваемые – ранее судимые граждане в возрасте от 28 до 35 лет. "В их машине обнаружены пистолет, патроны, два ножа, маски и перчатки", – указали в пресс-службе полиции. Кроме того, в их квартирах нашли оружие, банковские карты потерпевших и документы на автомобили.
Один из эпизодов в их преступной деятельности – инцидент в Балашихе, когда злоумышленники напали на местного жителя и отняли у него рюкзак, где находилось 150 тысяч рублей.
Подозреваемые сейчас находятся под стражей. Оружие направлено на экспертизу. Сумма материального ущерба оценивается в пять миллионов рублей.
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