В Москве задержали банду, совершавшую разбойные нападения

Фото: мвд.рф

Шесть человек задержаны в Москве и Подмосковье по подозрению в разбоях. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

Операция по задержанию прошла у одного из банков на юго-востоке столицы. Подозреваемые – ранее судимые граждане в возрасте от 28 до 35 лет. "В их машине обнаружены пистолет, патроны, два ножа, маски и перчатки", – указали в пресс-службе полиции. Кроме того, в их квартирах нашли оружие, банковские карты потерпевших и документы на автомобили.

Один из эпизодов в их преступной деятельности – инцидент в Балашихе, когда злоумышленники напали на местного жителя и отняли у него рюкзак, где находилось 150 тысяч рублей.

Подозреваемые сейчас находятся под стражей. Оружие направлено на экспертизу. Сумма материального ущерба оценивается в пять миллионов рублей.