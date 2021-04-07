В Пушкино женщину задержали за приготовление еды на Вечном огне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция в Пушкино задержала женщину, которая готовила еду у мемориала "Скорбящая мать".

Как говорится на сайте МВД по Московской области, она занималась приготовлением пищи на Вечном огне.

Задержанной оказалась жительница города Красноармейска 1956 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").

Ранее Следственный комитет (СК) начал проверку после танцев женщины у вечного огня в Воронежской области.