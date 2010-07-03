Два автобуса сгорели в автопарке на севере Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В автопарке на севере Москвы сгорели два автобуса. Пожар произошел в районе Тимирязевский на площади 30 квадратных метров, уточнили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным МЧС, пожар, вспыхнувший в 3-м Нижнелихоборском проезде, удалось ликвидировать в 20:16. Сведений о пострадавших не поступало.

В экстренных службах рассказали, что в результате пожара сгорели два автобуса. По данным СМИ, рассматривается версия поджога.