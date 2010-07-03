В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления в детсаду

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В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в детском саду села Советское, сообщает "Российская газета".

22 ребенка и двое взрослых почувствовали недомогание после приема пищи в детсаду. В больнице им диагностировали "пищевую токсикоинфекцию".

При осмотре учреждения правоохранители изъяли в пищеблоке посуду и продукты. Также прошла выемка документов, назначены судебные экспертизы. Детский сад временно закрыт.