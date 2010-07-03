Долг обвиняемой в заказе убийства экс-замминистра составил 50 млн рублей

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В столице задержали женщину, обвиняемую в приготовлении к убийству по найму бывшего замминистра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова, преступный умысел у нее появился из-за долга перед экс-министром в 50 миллионов рублей.

В отношении 43-летней Елены Дудуровой возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству по найму". По данным следствия, обвиняемая попросила приятеля помочь найти киллера. Тот в свою очередь обратился в полицию. Впоследствии она познакомилась с предполагаемым исполнителем и договорилась о сумме вознаграждения за убийство в 3,5 миллиона рублей.

Обвиняемая предоставила всю необходимую информацию о потерпевшем и договорилась встретиться после совершения преступления. 5 марта предполагаемый убийца сообщил женщине, что выполнил заказ и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего. После этого Дудурову задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения, следствие ходатайствует об аресте.

Ранее сообщалось, что полиция предотвратила заказное убийство бывшего замминистра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова. Полицейские под видом киллеров встретились с предполагаемой заказчицей в кафе на Раушской набережной. Женщина передала им 50 тысяч рублей в качестве гонорара "за ликвидацию Харитонова".

Евгений Харитонов работал в правительстве Подмосковья в 2000-е годы. В 2015 году экс-чиновник сам был фигурантом уголовного дела. Он обвинялся в причастности к убийству бывшего депутата Липецкого госсовета Михаила Пахомова. Тогда Липецкий городской суд приговорил Харитонова к семи годам тюрьмы. На свободу он вышел досрочно.