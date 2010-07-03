Полиция предотвратила заказное убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья

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Сотрудники отделения уголовного розыска ОВД района Замоскворечье предотвратили заказное убийство бывшего замминистра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам оперативников, Харитонов сам обратился в полицию и рассказал, что безработная москвичка Елена Дудурова готовит покушение на его жизнь. Чтобы выяснить, правда ли это, полицейские под видом киллеров встретились с предполагаемой заказчицей в кафе на Раушской набережной. Женщина передала им 50 тысяч рублей "за ликвидацию Харитонова", отметил собеседник агентства.

После передачи денег Дудурову задержали. Против нее возбуждено уголовное дело по статье "Убийство. "Сейчас правоохранители выясняют мотивы задержанной", – добавил представитель правоохранительных органов.

Евгений Харитонов работал в правительстве Подмосковья в 2000-е годы. В 2015 году экс-чиновник сам был фигурантом уголовного дела. Он обвинялся в причастности к убийству бывшего депутата Липецкого госсовета Михаила Пахомова. Тогда Липецкий городской суд приговорил Харитонова к семи годам тюрьмы. На свободу он вышел досрочно.