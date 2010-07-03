"Газель" вылетела на тротуар на востоке Москвы

Грузовая "Газель" по неустановленным причинам вылетела на тротуар на пересечении 9-ой парковой улицы и Измайловского бульвара. Травмы получил один пешеход, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

На место ДТП уже прибыли сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.