Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Очевидцы сообщили о затруднении движения на Кутузовском проспекте. По их словам, транспорт стоит уже несколько часов, передает телеканал Москва 24.

Москвичи вынуждены добираться до метро пешком. Что стало причиной затруднения движения, выясняется.