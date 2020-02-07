Около 150 граммов мефедрона изъяли на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала 33-летнего подозреваемого в покушении на сбыт синтетического наркотика в столичном районе Вешняки.

Как сообщили в МВД по Москве, сотрудники полиции остановили мужчину из ближнего зарубежья для проверки документов на улице Юности.

При личном досмотре у него обнаружили более 50 свертков с веществом неизвестного происхождения массой более 150 граммов.

В результате исследования было установлено, что вещество является наркотическим средством – мефедроном. Возбуждено уголовное дело.

Россиянку ранее задержали после заказа в онлайн-магазине из Казахстана порошка для похудения, в составе которого нашли запрещенные вещества.