Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до 10 человек

Фото: AP/TASS/Emrah Gurel

Число погибших при обрушении жилого дома в Стамбуле возросло до десяти человек, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на губернатора провинции Али Ерликайя.

Тела еще четверых человек обнаружены в ходе спасательных работ. Ранее местные СМИ сообщили о спасении пятилетней девочки. Она находилась в обрушившемся доме не менее 18 часов.

Восьмиэтажный жилой дом обрушился в квартале Джевизли в районе Картал. Всего в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека.

Причина ЧП пока не установлена. Прокуратура Стамбула проводит расследование. К месту ЧП отправились глава МВД Сулейман Сойлу и министр экологии и градостроительства Мурат Курум.