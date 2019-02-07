Автобус столкнулся с грузовиком в Нижнем Новгороде

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Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

"В автобусе находились 37 человек. Бригадами на месте оказывается медицинская помощь 21-му пострадавшему, 13 человек доставлены в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко", – сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем.