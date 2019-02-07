Один человек пострадал в ДТП с участием такси на юго-западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В районе Южное Бутово произошло ДТП участием двух автомобилей, пострадал один человек, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в правоохранительных органах, столкновение автомобиля Subaru Impreza с автомашиной такси марки Hyundai Solaris произошло в районе дома 7 на улице Поляны.

Сообщается, что в результате аварии водитель такси оказался зажат в автомобиле. Его освободили прибывшие спасатели. Мужчину доставили в больницу.

На месте происшествия работают специалисты, они устанавливают обстоятельства случившегося.