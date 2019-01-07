В ТиНАО загорелся автосервис

Фото: Агентство "Москва"

Здание автосервиса загорелось в ТиНАО, передает телеканал Москва 24.

Пожар вспыхнул около 21:55 в поселении Рязановское, в доме № 54 на улице Фабрики имени 1 Мая. Загорелась кровля одноэтажного кирпичного здания. "Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара", − рассказали в столичном главке МЧС.

Как уточнили в ведомстве, из-за пожара обрушилась кровля здания. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пламя тушат 67 пожарных и 20 единиц техники. Подробности ЧП выясняются.