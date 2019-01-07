Шесть человек спасли при пожаре на севере Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники МЧС спасли шесть человек при тушении пожара в квартире жилого дома в столичном районе Головинский.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС по городу, возгорание произошло в квартире на четвертом этаже по адресу: Кронштадский бульвар, дом 34, корпус 1.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Спасенных с пятого этажа осматривают медики. На момент ликвидации возгорания сведений о пострадавших не поступало.