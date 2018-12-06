Директор школы в Жулебине объяснила мотив ученика с ножом

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Поступок старшеклассника, который утром 6 декабря пришел в школу с ножом, не связан с неудовлетворительной успеваемостью. Об этом сообщила Галина Новикова, директор школы №1359, где произошел инцидент.

"Появившаяся в некоторых СМИ информация о том, что поступок Даниила Г. связан с неудовлетворительной успеваемостью, не соответствует действительности. Мотивы поведения мальчика будут устанавливать специалисты. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает. Нож у ребенка удалось отобрать благодаря помощи родственника", – заявила она, передает Агентство "Москва".

Директор подчеркнула, что Даниил Г. до сегодняшнего случая не приносил нож в школу. Одной из причин его поступка предварительно называли проваленный допуск к ЕГЭ. В среду ученики писали сочинение, от которого зависел допуск к экзамену, и мальчик провалил его.

Утром в четверг около 560 человек были эвакуированы из здания школы. Портал Москва 24 вел онлайн-трансляцию событий в школе №1359.