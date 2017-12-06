"Аэрофлот" отменил 22 рейса из-за закрытия одной из полос в Шереметьево

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 22 рейса из-за закрытия одной из полос в международном аэропорту Шереметьево.

Речь идет о рейсах Москва – Дюссельдорф – Москва, Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва, Москва – Мюнхен – Москва, Москва – Рим – Москва, Москва – Осло – Москва, Москва – Стокгольм – Москва, Москва – Болонья – Москва, Москва – Стамбул – Москва, Москва – Минеральные Воды – Москва, Москва – Таллин – Москва, а также Москва – Сочи – Москва.

Пассажиров этих рейсов попросили не прибывать в аэропорт, передает РИА Новости.

ЧП произошло вечером 6 декабря. Самолет латвийской авиакомпании AirBaltic выкатился за пределы ВВП в Шереметьево из-за сильного ветра и скользкой полосы.

В результате инцидента никто не пострадал. Пока в воздушной гавани работает только одна полоса.