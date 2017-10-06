Более 30 сообщений о бомбах в столичных зданиях поступило за 1,5 часа

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Более 30 сообщений с угрозами взрыва в Москве поступили в пятницу, 6 октября, за полтора часа, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"С 09:52 на настоящее время поступило 35 сообщений об угрозах взрыва, они продолжают поступать. Каждое из них проверяется, проводится эвакуация", – сказал собеседник агентства.

На этот раз звонки поступают в школы, детские сады и управы районов Москвы.

Кроме того, порядка 200 человек эвакуировали из здания Московской областной думы после анонимного звонка о бомбе.

Волна ложных сообщений об угрозах взрыва началась в России с 11 сентября. До столицы телефонные террористы добрались к 13 сентября. В тот день в Москве были "заминированы" 100 объектов. После первых волн проводились также проводились более мелкие серии звонков с сообщениями о бомбах в десятках торговых, развлекательных, образовательных и административных зданий.

ФСБ удалось узнать, кто стоит за звонками – четверо российских граждан, которые находятся за границей. По мнению спецслужб, них есть пособники на территории РФ.

Преступная группа уже нанесла ущерб различным структурам примерно в 300 миллионов рублей. География звонков с ложными угрозами охватывает 50 регионов России.