Более 30 сообщений о бомбах в столичных зданиях поступило за 1,5 часа

06 октября 2017, 12:22
Фото: depositphotos/tatsianama
Более 30 сообщений с угрозами взрыва в Москве поступили в пятницу, 6 октября, за полтора часа, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"С 09:52 на настоящее время поступило 35 сообщений об угрозах взрыва, они продолжают поступать. Каждое из них проверяется, проводится эвакуация", – сказал собеседник агентства.
На этот раз звонки поступают в школы, детские сады и управы районов Москвы.
Кроме того, порядка 200 человек эвакуировали из здания Московской областной думы после анонимного звонка о бомбе.
Волна ложных сообщений об угрозах взрыва началась в России с 11 сентября. До столицы телефонные террористы добрались к 13 сентября. В тот день в Москве были "заминированы" 100 объектов. После первых волн проводились также проводились более мелкие серии звонков с сообщениями о бомбах в десятках торговых, развлекательных, образовательных и административных зданий.
ФСБ удалось узнать, кто стоит за звонками – четверо российских граждан, которые находятся за границей. По мнению спецслужб, них есть пособники на территории РФ.
Преступная группа уже нанесла ущерб различным структурам примерно в 300 миллионов рублей. География звонков с ложными угрозами охватывает 50 регионов России.
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