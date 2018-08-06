В посольстве России сочли слухи о запросе Лондона на экстрадицию вбросом

06 августа 2018, 21:33
Фото: depositohotos/zoomteam
Информация британских СМИ о том, что Лондон запросит экстрадицию россиян, подозреваемых по делу о покушении на Скрипалей, выглядит как медийный вброс. Так считают в посольстве РФ в Великобритании.
"До предоставления нам официальной информации по инциденту в Солсбери рассматриваем данную публикацию как очередной вброс, направленный на заполнение информационной паузы, а также затуманивание ситуации, связанной с невыполнением Лондоном своих международных обязательств в контексте расследования покушения на убийство двух российских граждан в Солсбери", – цитирует сотрудников диппредставительства РИА Новости.
Ранее сообщалось, что британские власти запросят выдачу двух россиян, связанных с инцидентом в Солсбери. В Госдуме отметили, что эта информация не стоит того, чтобы ее серьезно рассматривать, поскольку в деле о покушении на Скрипалей не может быть никакого русского следа.
Экс-полковника ГРУ и его дочь пытались отравить 4 марта. Лондон обвиняет Москву в причастности к нападению. Предполагается, что в покушении участвовали две группу киллеров – перевозчики яда и исполнители отравления.
Кроме того, Скотланд-Ярд составил фоторобот главной подозреваемой. Его якобы получили с записей камер видеонаблюдения.
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