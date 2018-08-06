Один человек погиб и более 50 пострадали при взрыве в Болонье

Один человек стал жертвой взрыва и пожара на окраине города Болонья в Италии. Инцидент произошел около аэропорта. Пострадали 55 человек, сообщает РИА Новости.

По данным пожарной службы, причиной инцидента стал взрыв бензовоза. Сообщается, что 14 раненых находятся в тяжелом состоянии.

Грузовик, перевозивший топливо, попал в ДТП. Возникшее в результате аварии и взрыва пламя перекинулось на другие машины в расположенном у эстакады дилерском центре.

Автомобили тоже начали взрываться. Мост, рядом с которым произошел инцидент, частично обрушился.

Взрыв не затронул аэропорт Болоньи, сообщает воздушная гавань. Рейсы на данный момент осуществляются согласно расписанию.