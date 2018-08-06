Взрыв произошел рядом с аэропортом Болоньи

06 августа 2018, 16:09 (обновлено 06.08.2018 16:54)
В итальянской Болонье произошел взрыве рядом с аэропортом.
Взрыв прогремел на автомагистрали в северо-западном пригороде Болоньи. В итальянской пожарной службе заявили, что причиной пожара стал взрыв бензовоза. Пламя быстро перекинулось на автомобили, стоявшие в дилерских центрах, расположенных по бокам от эстакады.
Интернет-пользователи уже выкладывают видео и фото взрыва в Twitter. Сейчас на месте происшествия виден крупный столб дыма и огня.
6 августа 2018 г.
По данным СМИ, в результате аварии пострадали не менее 20 человек. На место ЧП уже выехали машины скорой помощи и вертолет.
В аэропорту заявили, что ЧП не повлияло на работу воздушной гавани.
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