Взрыв произошел рядом с аэропортом Болоньи

В итальянской Болонье произошел взрыве рядом с аэропортом.

Взрыв прогремел на автомагистрали в северо-западном пригороде Болоньи. В итальянской пожарной службе заявили, что причиной пожара стал взрыв бензовоза. Пламя быстро перекинулось на автомобили, стоявшие в дилерских центрах, расположенных по бокам от эстакады.

Интернет-пользователи уже выкладывают видео и фото взрыва в Twitter. Сейчас на месте происшествия виден крупный столб дыма и огня.



По данным СМИ, в результате аварии пострадали не менее 20 человек. На место ЧП уже выехали машины скорой помощи и вертолет.

В аэропорту заявили, что ЧП не повлияло на работу воздушной гавани.