В Москве с отравлением госпитализировали девушку, которую не приняли в монастырь

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Москве госпитализировали 20-летнюю девушку, которая отравилась неизвестными таблетками, сообщает Агентство "Москва".

Пострадавшую направили в НИИ имени Склифосовского. В больнице она рассказала, что накануне вечером поссорилась с молодым человеком.

Оставив дома записку, девушка уехала в монастырь принимать монашество. После того, как ее не приняли в монастыре, и произошел несчастный случай.

Сейчас полиция проводит проверку. Назначена экспертиза, которая установит, каким именно препаратом отравилась девушка.