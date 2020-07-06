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Москва 24

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Общество

06 июля, 23:06

В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

происшествия город общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, всего за время пандемии в городе скончались 3 999 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего за последние сутки в РФ выявили 6 611 новых случаев коронавируса. Из них 28,8 процента не имели клинических проявлений болезни.

В России выявлено 6 611 новых случаев COVID-19

По последним данным, в России зарегистрировано 687 862 случая коронавируса. За сутки умерли 135 человек, за весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов. При этом полностью выздоровели 3 579 человек, за все время – 454 329 человек.

Ранее стало известно, что в РФ разработали систему отслеживания контактов пациентов с COVID-19 по геолокации. Сообщалось, что данные будут централизоваться на информационных ресурсах Минкомсвязи России.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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