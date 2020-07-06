В России подтверждено 6 611 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. На Москву приходится 685 выявленных случаев, на Московскую область – 292, Ханты-Мансийский АО – 289, Санкт-Петербург – 280, Свердловскую область – 270, Иркутскую область – 239, Нижегородскую область – 212.

В Ямало-Ненецком АО зафиксировали 197 случаев коронавируса, в Воронежской области – 146, в Мурманской и Самарской областях – по 135, в Красноярском крае – 131, в Челябинской области – 128, в Алтайском крае – 124, в Ульяновской области – 107, в Новосибирской области – 106, в Архангельской области – 104.

На Саратовскую область приходится 99 случаев, на Волгоградскую область – 94, на Ростовскую область – 91, Омскую область – 84, Оренбургскую область – 83, на Хабаровский край – 82, Ставропольский край и Тюменскую область – по 80, на Республику Тыва – 75, Кемеровскую область – 74, Пензенскую область – 71.

В Тульской области выявили 69 новых случаев, в Ивановской области и Чувашии – по 68, в Республике Коми – 67, в Приморском крае – 65, в Краснодарском крае – 60, в Орловской области – 57, в Кировской области – 55, в Пермском крае и Курганской области – по 53, в Ленинградской области и Дагестане – по 52, в Белгородской и Томской областях – по 51.

На Владимирскую и Калужскую области пришлось по 49 случаев, на Башкирию и Камчатский край – по 47, в Кабардино-Балкарию – 46, Тамбовскую область и Забайкальский край – по 44, на Брянскую и Курскую области – по 43, на Астраханскую область – 42, на Смоленскую область и Бурятию – 41, на Ярославскую и Сахалинскую области – по 40.

В Рязанской области зарегистрировали 39 новых пациентов, в Тверской области, Татарстане и Крыму – по 38, в Новгородской области и Республике Саха (Якутия) – по 37, в Липецкой области и Мордовии – по 34, в Карачаево-Черкесии – 33, Калмыкии – 32, Амурской области – 29, Республике Марий Эл – 28, Хакасии – 28.

В Адыгее зарегистрировали 27 случаев, в Псковской области – 26, Вологодской области и Северной Осетии – по 21, в Костромской области и Республике Алтай – по 20, в Калининградской области и Удмуртии – по 18, в Карелии и Ингушетии – по 15, в Чечне – 14, Магаданской области – 7, Ненецком автономном округе – 6, Севастополе – 4, Еврейской АО – 3, Чукотском АО – 1.

Всего в России выявлено 687 862 случая коронавируса. За сутки умерли 135 человек, за весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 3 579 человек, за все время – 454 329 человек.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года. Он уточнил, что речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе.

По его мнению, нужно продолжить носить маску на улице. Однако Мурашко допустил послабления, если, например, рядом нет большого количества людей. В то же время это обязательно в закрытых помещениях и при передвижении по городским улицам ношение маски оправданно, отметил министр. Если создадут надежное средство как для профилактики, так и для лечения, а также когда появится коллективный иммунитет, маски можно будет снять, заключил он.