Ребенок погиб в ДТП в Подмосковье

Пять машин столкнулись в Московской области в районе городского округа Солнечногорск . Погиб ребенок, пострадали четыре человека.

"На 63-м километре трассы М-11 произошло попутное столкновение пяти автомобилей. Пострадало двое взрослых, двое детей, один ребенок погиб", – цитирует РИА Новости источник в экстренной службе.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при столкновении автомобилей в Марфине. Авария произошла в районе дома № 3 на улице Комдива Орлова. Там столкнулись две легковушки и грузовик. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Уточняется, что погибшие зажаты в машине.

