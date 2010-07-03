Взрыв произошел в воинской части в Азербайджане

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Взрыв прогремел в воинской части в Азербайджане. В результате ЧП погибли двое военнослужащих, еще один получил серьезное ранение. Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным оборонного ведомства Азербайджана, "утром 6 июля в одной из воинских частей произошел несчастный случай". Там взорвался танковый снаряд.

Как уточнили РИА Новости в азербайджанском Минобороны, "погибли двое военнослужащих: Агаларов Амиддин Шахмалы оглу и Салахов Самир Чингиз оглу". "Получил тяжелое ранение Мамедов Нурлан Рагим оглу", − сказано в сообщении ведомства.

Началось расследование обстоятельств инцидента в воинской части.