Стала известна причина массовой драки на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Причиной массовой драки на Дубнинской улице стала попытка представителей антифашистской организации сорвать подпольный концерт ультраправых рок-исполнителей.

"Драка произошла после того, как представители молодежной антифашисткой группировки попытались сорвать подпольный концерт ультраправых рок-исполнителей в полуподвале на Дубнинской улице", – пояснил собеседник агентства.

Уточняется, что ее участники применяли против друг друга палки, бутылки и травматическое оружие.

Массовая драка произошла 5 июня. На некоторых ее участниках была одежда с нацистской символикой. Разборки устроили прямо во дворах жилых домов, рядом с детскими площадками

Позже стало известно, что после инцидента 19 человек были задержаны и доставлены для разбирательства в полицию.

