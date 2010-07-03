Мерзляковский переулок перекрыли из-за ДТП

Столичных водителей предупредили, что движение в Мерзляковском переулке перекрыто после ДТП с участием трех машин. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Из-за ДТП перекрыто движение в Мерзляковском переулке. На месте работают городские службы", – сказано в сообщении ЦОДД. Сотрудники центра посоветовали автомобилистам заранее выбирать пути объезда.

⚡️Из-за ДТП перекрыто движение в Мерзляковском переулке. На месте работают городские службы. Объезжайте! — ЦОДД (@gucodd) 6 мая 2019 г.



Днем 6 мая в Мерзляковском переулке столкнулись три иномарки: BMW Х6, Mercedes-Benz и Renault Logan. В результате аварии пострадали три человека. Обстоятельства случившегося уточняются.