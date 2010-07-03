Глава Минздрава вновь оказала помощь пассажиру самолета

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова оказала первую помощь пассажирке рейса Москва – Ташкент, передает ТАСС.
Во время полета одной из пассажирок – гражданке Узбекистана – стало плохо. У женщины резко заболел живот.
Экипаж объявил по громкой связи, что требуется врач. На просьбу откликнулась Скворцова, которая летела в Узбекистан с делегацией Минздрава. Министр осмотрела пассажирку и пришла к выводу, что ее недомогание не опасно для жизни. Глава Минздрава принесла лекарства из аптечки, которую всегда возит с собой. После приема медикаментов женщина почувствовала себя лучше.
Министр здравоохранения РФ уже не в первый раз оказывает экстренную помощь на борту самолета. В частности, в сентябре 2017 года она помогла пассажирке рейса Москва – Нью-Йорк, у которой было подозрение на инсульт. В ручной клади министра нашлись все нужные препараты. После этого случая Скворцову наградили общероссийской премией "Щит и Роза".
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