Названа предварительная причина крупного ДТП на Ставрополье

Одной из причин крупной аварии в Ставропольском крае могло стать то, что водитель "ЗИЛ" заснул за рулем и столкнулся с минивэном, сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло утром 6 марта вблизи села Дворцовское. Минивэн Mercedes, выполнявший частную перевозку из Азербайджана в Москву, столкнулся с грузовиком "ЗИЛ", выехавшим на встречную полосу. Погибли шесть человек, еще пятеро пострадали, передает РИА Новости.

Известно, что грузовик двигался со стороны Невинномысска в направлении Минеральных вод. По предварительным данным, водитель уснул, из-за чего выехал на встречку. Еще одной сопутствующей причиной аварии, считают в Госавтоинспекции, стало отсутствие осевого ограждения, разделяющего транспортные потоки разных направлений.

В Mercedes находились восемь человек, предположительно граждане Азербайджана. На месте происшествия работают спецслужбы, движение на данном участке затруднено.