Душевнобольная москвичка семь лет просит полицию найти умершего брата

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Полиция проводит очередную проверку по заявлению жительницы столицы, которая семь лет просит отыскать своего брата, умершего в 2012 году.

Как рассказали в правоохранительных органах, информация о пропаже мужчины 1947 года рождения вновь поступила в отделение 4 марта.

Сотрудники полиции опросили заявительницу, которая проживает на улице Нижегородская, а затем выяснили, что она страдает психическим расстройством и отказывается верить в смерть родственника.

С 2012 года женщина постоянно сообщает в полицию о пропаже брата. Сотрудники МВД вынуждены каждый раз реагировать на вызовы и проводить проверку, отметил собеседник Агентства "Москва".

11 февраля сообщалось, что в Москве госпитализировали душевнобольного мужчину, получившего ожоги 70% тела при попытке избавиться от вшей.